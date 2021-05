Sten ei kõhelnud hetkekski, vaid tormas koheselt vette appi. «Ma isegi ei jõudnud mõelda, kas vesi on külm või märg, ainus mõte oli, et pean inimese veest välja saama. Kuna mu vanaisa oli päästja, tean, et iga kaotsilastud sekund võib saatuslikuks saada.»