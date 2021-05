RETROGRAADNE SATURN ⟩ Soovitused, kuidas praegust karmalist aega enda kasuks pöörata

Korra aastas pöördub Saturn retrograadseks ning see periood kestab kokku umbes 4,5 kuud. Pühapäeval, 23. mail algaski selle aasta Saturni retrograad, mis kestab kuni 10. oktoobrini. Eelmise aasta 29. septembril pöördus Saturn otseseks ja viis meid siiamaani oma karmalise vastutuse võtmise teel edasi - me võisime teha valikuid, et oma teel areneda, ning näitasime universumile, kui võimekad me selles oleme. Nüüd on aga saabunud aeg, et vaadata oma otsused ja teod üle.