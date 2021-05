Põhja-Koreas keelustati «antisotsialistlikud» teksaspüksid

Põhja-Korea riigi ajaleht avaldas hoiatuse, et kapitalistliku kultuuri pealetungi tuleb tõsiselt takistada. Selles vaimus on Kim Jong-un juba ära keelanud kitsad teksad, mulletid ja keha needistamise.

Riigi ametlik ajaleht Rodong Sinmum kirjutas murelikult, et kohalik noortekultuur on alla käimas ning võtab aina enam üle moevoolusid mujalt maailmast.

«Me peame olema väga ettevaatlikud vähimagi kapitalistliku mõju suhtes,» kirjutati lehes. «Me peame võitlema, et sellest vabaneda!» Värsked moereeglid ongi järjekordne diktatuuririigi püüd rahvast alla suruda ja «antisotsialistlikku käitumist» hävitada.

Kommunistlikus režiimis on praeguseks väidetavalt ära keelatud 15 «mittesotsialistlikku» juukselõikust ja saadaval on juhised, kuidas tohib juukseid sättida. Lubamatud on mulletid, värvitud ja üles aetud juuksed.