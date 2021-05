Pilt on illustratiivne.

Seksisõltuvust seostatakse enamasti meestega, kes üritavad petmist kuidagi naise ees välja vabandada. Paraku on tegu tõsise vaimse tervise häirega, mida esineb ka naistel. Mõned nimetavad seda hüperseksuaalseks häireks või viivad sümptomid kokku teiste vaimsete haigustega, nt bipolaarsushäirega.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kui tunned, et sinu seksielu on kontrolli alt väljumas, tuleks hakata abi otsima, kirjutab Metro. Eksperdid on välja toonud 8 märki, mis võivad viidata seksisõltuvusele.