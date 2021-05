Paljud naised on andnud tagasisidet, et nad polnud teadlikud asjaolust, mis paljastab kohe valesti valitud suurusega rinnahoidja.

Rinnahoidja õiget sobivust näitab, et tugikaared istuksid terve rinna vastas, sealhulgas rindade vaheline osa. Kui see hoiab nahast eemale, on rinnahoidja vale suuruse või ebasobiva lõikega. Pesupoes erinevaid suuruseid ja mudeleid proovides võib küll kaua aega minna, aga tulemuseks leiate tõeliselt mugava ja toetava pesueseme.