RETROGRAADNE MERKUUR ⟩ Järgmisel 3 nädalal jälgi oma sõnu ja mõtteid rohkem kui kunagi varem

Täna, 30. mail, algas seekordne Merkuuri retrograadne liikumine, mis kestab 22. juunini. Merkuur pöördus retrograadseks Kaksikute sodiaagimärgis, olles ühenduses Veenuse ja kvadraadis Neptuuniga. Need kolm nädalat võivad kujuneda küllaltki intensiivseks seoses muutustega senistes plaanides ja mõtteviisides. Kommunikatsioon on nüüd erilise järelvalve all - kõik, mida ütleme hooletult või piisavalt järele mõtlemata, saab meie komistuskiviks edasises elus.