Pilt on illustreeriv.

Kas kujutaksid ette, et kallim elaks sinust tuhandeid kilomeetreid eemal? Selline on reaalsus ühe Eesti neiu Kelli ja tema uusmeremaalasest armsama Callumi jaoks. Kuidas tärkas armastus kahe inimese vahel, kes elavad maailma eri otstes, ja kas see ka toimiva suhteni jõudis, räägib nüüd paar ise.