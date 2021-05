Trauma ei ole ainult ajuprobleem, tegemist on närvisüsteemimurega, kirjutab kirjanikutee jalge alla võtnud endine medõde Gillian May, kes on pühendanud elu nüüd terviseteemadest rohkem rääkimisele. «Trauma jääb meie närvisüsteemi, mis ulatub igasse kehaotsa,» ütleb May. «Seega on traumal mitmeid vaimseid ja kehalisi sümptomeid.»