PM Nädal ⟩ Kesklinna Bullerby

«Meist kahest on Taavi rohkem praktilise ja mina loomingulise meelelaadiga,» mainib Katrina, keda laias maailmas tuntakse maineka, peamiselt lapsi pildistava fotograafi Kat­rina Tangina. «Aga uut kodu valides muutusin minagi asjalikumaks ja pidasin oluliseks, et see paikneks esimesel korrusel ja maja ümbritseks avar õu, kus lapsed saavad mängida.»