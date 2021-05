Uus avastus: just sel kellaajal on inimestel suurim seksiisu

Oled igati valmis kaaslasega linade vahele heitma, kuid kallim ei ole parasjagu tujus? Seda juhtub sagedamini, kui arvata oskad ja hiljutised uuringutulemused selgitavad, miks see nii on. Teadlased üritasid selgeks teha, mis kella paiku on inimeste seksinälg suurim. Paraku tuli välja, et mehed ja naised eelistavad hullata täiesti eri aegadel, kirjutab väljaanne TheSun.

Uuringus osales 2300 britti. 70 protsenti naistest väitis, et on olnud koos mehega, kes eelistab seksida aegadel, mil neil endal selleks tuju pole. Mehed naudivad sageli hommikust seksi ning enamik mehi armatseb kõige meelsamini kella kuue ja üheksa vahel. Naised hullavad parema meelega õhtuti ning kõige populaarsemaks ajavahemikuks on kell 23.00-2.00 öösel.