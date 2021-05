Putini eksnaine sai kohtus Burger Kingilt lüüa

Otšeretnajale kuulub 99 protsenti firma Meridian osakutest. Just see firma esitas kohtule hagi, nõudes Burger Rus LLC-lt 5,5 miljonit rubla (61 100 eurot). Burger Rus LLC on osa Burger Kingi Venemaa ketist ning võlg tekkis Meridiani väitel Moskvas Vozdviženka tänaval asuva hoone üüri maksmata jätmisest.