NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalalõpus koguvad retrograadituuled jõudu ja meeleolu on tormine

Oleme nüüd kuutsükli viimases veerandis, kus on edasiste plaanide kaalumise ning vanade otsade kokkutõmbamise aeg. Tuleb mõelda läbi, mis toimib ja mis mitte. Suuri projekte algatada ei tasu, aga kõik, mis on olnud ootel ja vajab lõpetamist, tasub nüüd ära teha. Praegu tuleks eelkõige mõelda, kuidas viimase nädala sündmused meile mõjunud on, mida oleme saanud teada ja mida see meie jaoks tähendab.