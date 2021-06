Jaapanis ei käi sugugi nii paljud inimesed igapäevaselt jõusaalis, ometi on tegemist kultuuriga, kus ülekaalulisust ja rasvumist näeb harva. Milles on nende saladus? Jaapanlased ei pea rohkelt pingutama, et ära kulutada liigseid kaloreid – nende elustiil on juba nii tervislik, et piisab vaid kõndimisest ja tasakaalustatud toidust.