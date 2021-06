Viis nõuannet inimesele, kelle partneril on ärev kiindumusstiil

Kiindumusteooria järgi pole ükski oma olemuselt halb või hea, küll aga tasub olla kursis sellega, millised on tänu sinu isiklikule kiindumusstiilile sinu vajadused ja ootused. Mis on see, mis tekitab sinus ärevust või põgeneda tahtmise tunnet? Mis tekitab sinus tunde, et saad partnerit ja armastust usaldada? Kiindumusteooria annab neile küsimustele vastused.