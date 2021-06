Psychology Today vahendab uuringut, millest selgus, et 71 protsenti meestest ütles murede või depressiooni korral pöörduvat esmajärjekorras oma naise poole. Sama vastas aga vaid 39 protsenti naistest. Mida see näitab? Abielus naiste turva- ja suhtevõrgustik on üldjuhul palju laiem ja nad on harjunud saama emotsionaalset tuge mujalt.