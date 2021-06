Võibolla asjaolu, et teadus ei suuda seni veel astroloogia mõju selgitada on kõigest märk, et meie teadus on suuremas plaanis endiselt lapsekingades? On ju tõsi, et maailmas on endiselt rohkem asju, millest me ei tea ning mida teadus veel ei mõista ega suuda seletada, kui asju, mille teadus on ära põhjendanud. Sellega nõustuks kindlasti iga teadlane.