ASTROLOOGILISED MAJAD ⟩ 2. maja näitab, kuidas sa lood küllust

Astroloogiline 2. maja sünnikaardis on sektor sodiaagiringist, mis on märgitud vastava numbriga. See ala tähistab eluvaldkonda, mis on seotud raha, külluse, ressursside ning elu materiaalse baasi loomisega. Samas, kuna materiaalne baas annab inimesele kindluse, on see maja seotud paljuski ka sisemise kindlustundega ning oma väärtuse tunnetamisega. See vastab kontseptile «mul on» ( võrdluseks 1. maja «ma olen»).