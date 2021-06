Kui mees kirjeldab end selle sõnaga, põgene nelja tuule poole

«Kui keegi hakkab oma saavutustest rääkima, on see minu jaoks kohe ohumärgiks,» kirjutab Martin Edic Mediumis, lisades, et muidugi on okei rääkida oma tööst ja ette tulnud väljakutsetest, aga eputamine selleks, et teistele muljet avaldada, on peaaegu alati ebakindla inimese tunnus.