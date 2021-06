Spotify uus vidin aitab teada saada su «muusikalise sünnikaardi»

Spotify ise kirjeldab seda kui võimalust tähistada seda, kuidas meist igaüks muusikat kuulab. See loob kuus playlisti, mis näitab su muusikamaitset mitme erineva kategooria põhjal.

«Your Audio Birthchart» on playlist, milles on kasutatud sünnikaardile sarnaseid väljendeid. «Sinu päikesemärk näitab artisti, keda sa oled enim viimase kuu jooksul kuulanud,» selgitas Spotify. «Sinu kuumärk näitab artisti, kes väljendab enim sinu haavatavat ja emotsionaalsemat poolt. Tõusumärk aga toob kõik kokku.»

Astroloogias näitab päikesemärk inimese keskset mina – kelleks ta end peab, mis on tema sihid. Kuumärk sümboliseerib astroloogias tema tundeid ja seda, kuidas inimene emotsioonidega hakkama saab. Tõusumärk aga näitab, millist külge inimene endast teistele esmalt presenteerib.

«Only You» pakub veel esitusloendeid, nii on võimalik kokku panna ideaalse õhtusöögipeo muusikaline taust selle põhjal, kes võiks olla su peo kolm põhikülalist. Lisaks saab teada, mis muusikat sa mis kellaajal enim kuulad. Nimekiri on olemas ka artistide ja lugude kohta, keda sa üldse peamiselt kuulad («Your Song Year»), samas aga vaadatakse ka, millised on kõige erinevad muusikalised tüübid, kes su kõrvu paitavad («Your Artist Pairs»).