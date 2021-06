Oleme alustanud podcastides 12 astroloogilise majaga tutvumist ning lisaks sodiaagimärgile on alati oluline uurida majas asuvaid planeete. Ent tihtipealt on astroloogiline maja hoopis tühi - see võib jätta mulje, et antud eluvaldkond ei oma inimese elus suuremat tähtsust või selles valitsebki tühjus. Nii see siiski ei ole.