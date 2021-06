Kui leiate õhtul, et uni ei tule, on aeg veekeetja sisse lülitada

TikToki kasutaja Shapla Hoque jagas oma leidu veebis, kus see on kogunud ligi viis miljonit vaatamist. Klipis valas Shapla kuuma vee mõnele kruusi pistetud pestud salatilehele ja laskis veidi tõmmata. Kartes veidrat maitset, lisas ta ka pakikese piparmünditeed, kuid see pole vajalik samm. Teie võite katsetada näiteks kummeliga, millel on samuti und soodustav ja rahustav mõju. Enne joomist eemalda salatilehed.