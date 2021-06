Neli varjatud põhjust, miks sa kunagi ei jõua teise kohtinguni

Isegi, kui sa seda ise ei näe, on see lipik sinuga alati kaasas, mõjutades seda, kuidas inimesed sind näevad. Kui aga vaatad maskide taha, siis mõistad seda üht põhilist põhjust, miks inimesi üksteise poole tõmbab: mida sa saad minu heaks teha? Oled sa rikas, tark, lahke, ilus, pikk, mõjuvõimas?

See, et armastus on pime, ei vasta tõele, kirjutab Mediumis Leah Njoki. Vähemalt ei vasta see tõele siis, kui algne säde süttib. Pimedaks jääme palju hiljem, siis, kui juba oleme armunud. See on punkt, kui hukkamõist, eelistused ja standardid kõik kõige kaduva teed lähevad, jättes alles ei midagi muud peale sinu ja su kallima.

Paraku ootab enamik inimesi aga seda maagilist ja isetut armastust kohe alguses. Aga nii armastuse maagia ei toimi. «Tegelikult summutame me romantikavõimaluse tavaliselt juba esimesel kohtingul,» ütleb Njoki. «Enne, kui romanss isegi on alanud. Nii sügavadki segaduses romantikud pead ja küsivad endalt, kas nad polnud ehk piisavalt autentsed? Enesekindlad? Miks mind ei kutsutud teisele deidile?»

Esimesel deidil toidab sädet mitte sinu enesekindluse, vaid sinu kompetentsi tuul. Enesekindlusega astud küll uksest sisse, kuid kompetents tagab, et jõuad ka teisele, kolmandale ja lõpuks ka kümnendale kohtingule.

«Armastuses areneb kompetents siis, kui mõistad, mis takistab sel õitseda,» selgitab Njoki. Kui sa ei jõua kunagi teisele kohtingule, siis siin on mõned põhjused.

Sa summutad leegi kohe alguses

Meid kõiki toidab lihtne küsimus: mida me sellest saame? Me kõik hoolitseme eelisjärjekorras iseenda eest ja kui me suhetele lähenedes maalimegi endast täiuslikku pilti, siis sageli ei mõista me, et mis-ma-sellest-saan-suhtumine nõrgub ka meie kohtinguellu.

Me küsime oma kaaslaselt liiga palju küsimusi tema kohta, samas endast midagi eriti vastu andmata. See võib küll tunduda kahjutu, kuid see ei loo sidet. Jah, te räägite, aga te ei loo sidet.

Side luuakse siis, kui te jagate isiklikke tõdesid, mis ei pea olema liiga sügavad. Tähtis on olla haavatav ja vaikselt maski kergitada.

Sa matad oma kaaslase musta pesu alla

Vastupidiselt levinud nõuandele pole esimesel kohtingul hea mõte «päris ennast» näidata, sest sa saad vaid ühe võimaluse jätta esmamuljet. Ja see on üks viis, kuidas inimesed oma esmamulje ära rikuvad – nad avaldavad räigelt isiklikku informatsiooni liiga vara.

Jäta sellised avaldused esimeselt kohtingult ära. See suhtumine peaks võtma aega, enne peaks laskma usaldusel tekkida. Muidugi pole keegi täiuslik, kuid kui sa matad oma kaaslase esimesel kohtumisel oma pimeda ajaloo kääpa alla, siis tulistad vaid iseendale jalga.