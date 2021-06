Virumaal Purtses asuva väga vana kivihoone kohta liikus ümberkaudsete elanikkude suus mitmesuguseid jutte, millest osa isegi põlvest põlve perekondades edasi anti. Nagu ikka vanade losside ja teadmata vanusega hoonete juures, nii ka siin ollakse kindlas veendumuses, et vana kindlusena kasutatud hoone juurde on maetud suuremal hulgal mitmesuguseid varandusi, mille seas ka tervelt kuus puuda (ligi sada kilo) kulda.

Purtse jõe kaldal asub vana kivist hoone, mille täpset minevikku pole suudetud selgitada. On teada, et erinevad sõjad on Purtse kindlust tublisti laastanud. Peale Põhjasõda sai 1721. aastal peremeheks Otto Magnus von Stackelberg.