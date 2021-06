Suurbritanniast pärit Sophie Hitchen tõdeb, et ei jäänud ilma ainult juustest, vaid ka kõigist ülejäänud ihukarvadest, kaasaarvatud kulmudest. Selgus, et tegu on levinud autoimmuunse nahahaigusega, mis kannab nime alopeetsia. Neiu tunnistab, et tegu on olnud tohutult traumeeriva läbielamisega. Sellest hoolimata läheb otsusekindel tütarlaps eluga vapralt edasi ja kavatseb järgmise aasta oktoobris oma kallimaga abielluda. Ühtlasi soovib ta olla eeskujuks neile, kes peavad sedasama läbi elama, kirjutab DailyStar.