«Pelgulinna sünnitusmaja, kus on sündinud ka mitu meie last, teatab oma Facebooki lehel avalikult, et edaspidi ei lubata perepalatisse ühtegi isa ega teist lähedast, kes ei ole täielikult vaktsineeritud (st kahedoosilise vaktsiini puhul kahe doosiga),» kirjutab Vooglaid, kelle hinnangul on selline piirang selgelt õigusevastane.