Vangivalvurist pornotööstusesse: tunnen end palju õnnelikumana!

Enne kui ta pühendus pornotööstusele, on Deltori elust vähe teada. Üheski oma intervjuus ei rääkinud ta lapsepõlvest, vanematest ega koolist. Ajakirjanikel õnnestus välja selgitada vaid see, et Isabella sai ühes Melbourne'i ülikoolist sotsiaaltöötaja kutse, misjärel sai ta kõrgeima turvalisusega vanglas korrapidajaks. Üle viie aasta oli ta kurjategijate seltsis, kuid mingil hetkel mõistis ta, et selline töö ei sobi talle mitmel põhjusel.