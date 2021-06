Maarja-Liisi ja Fredi sünastria ⟩ Siin on astroloogilise sobivuse jackpot

Maarja-Liis Ilus ja Fred Krieger on nautinud suhte- ja pereõnne juba väga palju aastaid. Kas astroloogia paljastab, mis neid seob? Selleks vaatame sünastriat - see on kahe sünnikaardi võrdlus, mis näitab, kuidas partnerid teineteist mõjutavad.