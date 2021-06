9 nõuannet, kuidas naisele (jah, ka feministile!) komplimenti teha

Oluline on mõista, mis asi on kompliment, kuna komplimendid on väga lähedalt seotud sellega, kes me oleme ja kelleks on ühiskond meid ka suunanud olema; aga ka sellega, kuidas me oma oskusi ja võimeid näeme, kuidas me ennast kohtleme, kuidas me teisi kohtleme. Komplimendid tõesti pole naljaasi!