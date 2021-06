NAISTEJUTUD ⟩ Salalikud viisid, kuidas nartsissist oma ohvri suhtevõrku meelitab

Nartsissistlikul isiksusehäirel on mitmeid tunnusjooni ning oleme sellest ka Sõbranna veebis palju kirjutanud. See on palju keerulisem probleem kui lihtsalt keegi, kes end liiga palju imetleb. Harilikult on nartsissisti hinges sügavad haavad, mis on pärit lapsepõlvest.