NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Põika laadale, imetle pojenge, jookse võidu või avasta Tallinna!

Keset Eestit lõpeb täna kell 18 Paide Teatri projekt «33 kõnet Paide Keskväljakul». Kõneleja on alati üllatus, kuid võid olla kindel, et ta on inimene, kelle sõnadel on mõnes Eesti elu valdkonnas nii värskust kui ka laiemat kaalu. Otseülekannet sündmusest ei toimu, kuid seda saab ka järele vaadata. Kui Paides on kõne kuulatud, tasub plaani võtta Järva-Jaani tänavafestival ja laat, kus kogu päeva käib vilgas kauplemine ja kultuuriprogramm.