Jaama mõis oli linnamõis, mis asus Tartu-Maarja kihelkonnas. Tänapäeval jääb mõisasüda Jaamamõisa asumisse, 1847. aastal ehitatud peahoone aadressiks on Puiestee 126. Hetkel on see koolimaja, kuid omal ajal keerles hoone kohta kõhedaid kummituslugusid.