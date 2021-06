Need 3 sodiaagimärki on kõige erootilisemad

Mõned sodiaagimärgid on küll väga seksuaalsed, kuid pole niivõrd tugevas kontaktis oma sensuaalse ja erootilise poolega. Meil kõigil on oma unistuste maailm, kuigi elame elu siin reaalsel materiaalsel tasandil. Mõned aga ühendavad neid kahte poolt läbi sensuaalsuse, tunnetuse ja oma meelte.

Kuigi kõik sodiaagimärgid on omamoodi seksuaalsed, siis need kolm märki on kõige erootilisemad, kuna lähenevad füüsilisele maailmale eriti tundlikult ning ühendavad oma 5 meelt, et kogeda naudinguid (ja ka valu), kujunedes teiste jaoks eriti võrgutavaks.