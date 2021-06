Eksperdid hoiatavad: põhjus, miks palavatel suveöödel ei tohiks paljalt magada

Unefüsioloog Julius Patrick avaldab, et paljalt magamine võib kehatemperatuuri hoopis tõsta ja unekvaliteeti langetada. «Paljalt magades koguneb higi otse nahale ja jääbki sinna,» selgitab asjatundja, «Ükskõik kui palav magama minnes ka poleks, tuleb meeles pidada, et kehatemperatuur langeb öösiti.»

Julius Patrick ütleb, et magama minnes tasub selga panna võimalikult õhuke pidžaama või öösärk. Niiviisi, koguneb higi riietesse mitte nahale ja jahutab keha maha. Sedasama on tõdenud ka neuroloog ja unearst Guy Leschziner. «Ööriietega magades on uni tunduvalt kvaliteetsem,» ütleb ekspert.