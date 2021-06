Esmaspäeval ja teisipäeval liigub Kuu läbi Sõnni , tehes meid aeglasemaks ning meenutades, et keskenduksime nendel päevadel oma füüsilistele meeltele. Neil päevadel tasub võtta aega, et nautida korralikku einet ning olla hetkes kohal.

Kolmapäeval siseneb Kuu Kaksikutesse, kuid väga olulisi suuri aspekte ei tee. Kuna Kuu on nüüd päris vanakuu põhjas, on see aeg hea, et võtta kõike rahulikult ja mõelda, mida soovid oma elust vabastada. Mis on need mustrid käitumises ja mõtlemises, mida sa järgmisesse poolaastasse kaasa võtta ei soovi?