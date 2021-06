Enamik inimesi on võimelised lõõgastuma ja magama hommikul kella kümneni, kui neile selleks võimalus anda. Ent mõned inimesed ei suuda seda ka siis, kui puhkamiseks on loodud täiuslikud tingimused. See ei ole nende olemuses ja nad ei saa sinna midagi parata. Nad peavad puhkamise kunsti eraldi õppima.