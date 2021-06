TRENN POLE NORMAALNE ⟩ Evolutsioonibioloog lükkab ümber 10 treeninguga seotud müüti

Kuigi meile võib teooria selge olla, on kaalust alla võtmine siiski üks kõige suuremaid pingutusi, millega väga suur hulk inimesi hakkama ei saa. Ilmselgelt vana hea valem «liigu rohkem, söö vähem» tegelikult nii väga lihtne ei olegi. Milles on siis asi?

«On ilmne, et me peame treeningule uuel viisil lähenema,» kirjutab The Guardianis evolutsioonibioloog ja Harvardi professor Daniel E. Lieberman. «Enamik arenenud maade täiskasvanuid ei liigu nädalas 150 minutit, mida soovitavad tervisespetsialistid. Kõik teavad, et treening on tervislik, kuid selle väljakirjutamine töötab väga harva.»