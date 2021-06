Gillian May on endine meditsiiniõde, kes on töötanud sõltuvushäirete kliinikus ja samuti on ta paranev alkohoolik. «Alkohol on toksiin, mis põhjustab närvisüsteemis tõsiseid muutusi ning paneb erinevatele organitele peale suure surve,» kirjutab ta Mediumis. «Ma tahan, et inimesed mõistaksid: pohmelus pole mitte alkoholi joomise õnnetu tagajärg, vaid see on tegelikult alkoholi võõrutusnäht.»