Instagramis seksikaimaks vanaemaks kuulutatud naine jagab oma suurimat ilusaladust

Gina Stewartit kutsutakse Instagramis maailma seksikaimaks vanaemaks, kuna ta näeb välja tunduvalt noorem, kui tegelikult on. Ta kinnitab, et võlgneb oma noorusliku väljanägemise tervislikele eluviisidele. Stewartil on Instagramis ligi 299 000 jälgijat, kes temalt pidevalt uurivad, kuidas ka keskeas suurepärane välja näha. Fännide rõõmuks jagab naine viimaks oma salanippe, kirjutab DailyStar .

Gina ütleb, et peab oma suurimaks ilusaladuseks rohelise tee joomist: «See on võrratu maitsega, kuid samas odav viis noorusliku välimuse säilitamiseks.» Ta joob rohelist teed iga päev vähemalt ühe tassi. «See on tervisele hea ning sisaldab rohkelt antioksüdante,» selgitab Gina. «Jook mõjub nahale hästi ja aeglustab vananemist.» Kuigi roheline tee pole just nooruse eliksiir, on instakaunitaril mingis mõttes õigus.