Gina Stewartit kutsutakse Instagramis maailma seksikaimaks vanaemaks, kuna ta näeb tunduvalt noorem välja kui tegelikult on. Naisterahvas kinnitab, et võlgneb oma noorusliku väljanägemise tervislikele eluviisidele. Stewartil on Instagramis ligi 299 000 jälgijat, kes temalt pidevalt uurivad, kuidas ka keskeas suurepärane välja näha. Fännide rõõmuks jagab naine viimaks oma salanippe, kirjutab DailyStar.