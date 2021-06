Koit Toome ja Kaia Triisa on olnud pikaajalises suhtes aastast 2007 ning viimastel aastatel on nad läbinud raskeid aegu seoses Koidu depressiooniga. Kuigi paar kihlus 2018. aastal, siis kauaoodatud pulmadeni nad siiski ei jõudnud. Ometi on miski neid läbi aastate koos hoidnud - mida räägib selle kohta astroloogia?