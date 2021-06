5 märki, et sa oled kellegi jaoks tagavaraplaan (ja mida ette võtta)

Kui see kirjeldus tundub sulle tuttav, siis on suur tõenäosus, et oled kellegi tagavaraplaan juhuks, kui ta otsustab suhtesse astuda või oma praeguse partneriga lahku minna.

«Tagavaraplaaniks valime me inimesi, kellest me oleme romantiliselt või seksuaalselt huvitatud, kellega me siiski pole hetkel seotud, kuid kellega me hoiame kontakti, et ühel hetkel ehk siduda end romantiliselt või seksuaalselt,» selgitab psühholoogiaprofessor Michelle Drouin. «Inimestel võivad olla tagavaraplaanid ka siis, kui nad on kellegagi juba suhtes. Samuti võib tagavaraplaanina lugeda endine partner, kuniks me nendega kontakti ihaldame.»