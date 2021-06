Naaber ei suuda mõista, et iiveldushooge pole võimalik kontrollida

Rase naine jagab Redditis, et kardab vetsu minna, kui iiveldushoog peale tuleb. Naaber olevat öenud, et kuuleb läbi õhukeste seinte kõike ega suuda neid hääli enam taluda, kirjutab TheSun. «Naaber väidab, et tal läheb süda pahaks, kui kuuleb teisi oksendamas,» räägib korteri elanik, «Ta olevat äärepealt ise vetsu sööstnud, kui mind läbi seina kuulis.»