Inglanna Maria Morgan kaotas ligi kümme aastat tagasi oma tütre Samantha Jenkinsi ning arvab, et saatuslikuks osutus sage nätsu närimine. Samantha suri kõigest 19-aastasena. Ühel päeval varises neiu krambihoos kokku ja toimetati Walesis asuvasse Prince Philipi haiglasse. Esialgu arvati, et Samanthat on mürgitatud ja ema üritas leida tütre asjade hulgast ainet, mis võiks sarnaseid sümptomeid esile kutsuda. Ta leidis küünelakieemaldaja, kuid see ei sobinud, vahendab YourTango.