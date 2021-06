ÜLEVAADE ⟩ Kuhu saab Euroopas karantiinita reisida?

Prantsusmaa: Tuleb esitada kuni 72 tundi vana negatiivne test. Enne saabumist tuleb täita ka järgmine vorm . Alates 9. juunist ei kehti kohustuslik test enam neile, kes on vähemalt 2 nädalat täielikult vaktsineeritud.

Põhja-Makedoonia: Põhja-Makedooniasse sisenemine on piiranguteta, olenemata sellest, kas olete vaktsineeritud või mitte.

Rumeenia: Karantiini pole neile, kel täielikust vaktsineerimisest on möödas vähemalt 10 päeva. Testimisnõue kehtib neist riikidest saabujatele, kus nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta jääb 150 ja 300 vahele. Ära tuleb täita see vorm .

Saksamaa: Vaktsineeritud ja Covid-19 paranenud ei pea testima ega karantiini jääma. Riskipiirkondadest saabujatel on vajalik täita see vorm .

Šveits: Eestist reisides ei pea need, kes on täielikult vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud viimase 6 jooksul, läbima testi ega karantiini. Teistele on vajalik negatiivne test ja selle vormi täitmine.