Kui olete kunagi endale tellinud suure rasvase ekstra rohkete lisanditega pitsa ja kohale jõuab see oodatust väiksemana, pole te oma murega üksi. Enamasti on süüdlaseks küll teie enda hundiisu, mis ei lase toidu kogust adekvaatselt hinnata. Kuid selgub, et teil võib ka täiesti õigus olla.