10 märki, mis viitavad vägivaldsele suhtele

On mitmeid põhjuseid, miks inimesed ei pruugi varakult taibata, et kallim on kas vaimselt või füüsiliselt vägivaldne. Sageli anname juba armsaks saanud partnerile üha uusi ja uusi võimalusi, lootuses, et ta on võimeline muutuma. Hakkame tolereerima alatut käitumist ja jääme suhetesse, mis avaldavad halba mõju.