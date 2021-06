Arst räägib milline õhutemperatuur aitab kaalust alla võtta

Kui ruumi õhutemperatuur on üle 25 kraadi, hakkab keha tea sõnul laisklema ja ainevahetus aeglustub. “Ja kui temperatuur on alla 18 kraadi, kulutab keha energiat soojendamisele. Vastavalt sellele kaotabki inimene siis tõhusamalt kaalu,” selgitas arst. Ta rõhutas ka, et kuumuses on võimalik alla võtta, kuid mitte rasva põletades vaid vedeliku aurustumise arvelt.