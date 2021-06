Briti ajakirjanik vallandati, sest viskas nalja Harry ja Meghani tütre nime üle

Kolmapäeva, 9, juuni The Sun andis teada, et Burchilli kommentaar puudutas hertsogipaari tütre Lilibet Diana nime. Burchill avaldas arvamust, et Harry ja Meghan jätsid kasutamata võimaluse nimetada laps Georgina Floydinaks. Sellega vihjas ajakirjanik afroameeriklasele George Floydile, kes suri konfliktis politseinikuga 2020. aasta maikuus. Twitteri kasutajad ei hinnanud seda nalja eriti kõrgelt ja tugeva kriitikalaine tõttu eemaldas Burchill oma profiili sotsiaalvõrgustikust.