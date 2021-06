3 sodiaagimärki, kes on võimelised tulema läbi kõige tumedamast august

Aeg-ajalt teevad kõik oma elus läbi mõõnasid või keerulisi pöördepunkte, mis nõuavad teatavat jõudu, et uuesti alustada ja taas edasi minna. Erinevatel sodiaagimärkidel on selleks puhus erinevad strateegiad, kuid mõned neist on selles lihtsalt osavamad ja tugevamad. Kui sünnikaardis domineerivad järgmised tähemärgid, on inimene ilmselt võimekam selliseid keerulisi eluetappe läbima.