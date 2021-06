Kõik leidlik on lihtne. Esmapilgul on lihtne ka sõrnikute valmistamine. Kuid selle käigus selgub, et küpsetamisel on nüansse palju. Kas need peaksid olema tihked või pehmed? Pontsakalt paksukesed või lamedad ja lapikud nagu tavalised pannkoogid?